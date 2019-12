Wirtschaft verschenkt Fachkräfte

In Mittelthüringen – in Erfurt, Weimar, dem Weimarer Land, dem Ilm-Kreis und dem Kreis Sömmerda - sind aktuell 1047 Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos. Mit steigendem Lebensalter steigt auch der Anteil der Arbeitslosen mit Handicap. Sieben von zehn sind 45 Jahre und älter. „Eine Behinderung kann jeden treffen. Die meisten Handicaps resultieren aus Krankheiten und treten erst im Laufe des Lebens auf. Daher ist es wichtig, Menschen mit Einschränkungen im Arbeitsalltag zu integrieren und ihnen eine sinnbringende Beschäftigung zu ermöglichen“, sagt Beatrice Ströhl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Erfurt. Denn überwiegend sind es ausgebildete Fachkräfte.

So haben drei von vier Arbeitslosen mit Handicap eine abgeschlossene Berufsausbildung. Weitere fünf Prozent einen akademischen Abschluss. 6 von 10 sind erst kurzzeitig ohne Job und verfügen über aktuelle Berufserfahrung. „Inklusion hat mehrere Vorteile: Unternehmen können gut qualifizierte Fachkräfte gewinnen und damit ihrem Personalbedarf gerecht werden. Gleichzeitig normalisiert sich unser aller Zusammenleben - je mehr Beschäftigten mit Einschränkungen wir im Arbeitsalltag begegnen“, sagt Beatrice Ströhl.

Über 4500 Menschen mit einer Schwerbehinderung sind in der Stadt Erfurt in 461 Betrieben mit mindestens 20 Mitarbeitern sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ihre Zahl ist in den letzten Jahren stabil geblieben. Nach dem Gesetz müssten diese Unternehmen weitere 658 Menschen mit Handicaps beschäftigen. Damit erfüllen vor allem die privaten Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebene Beschäftigungsquote von 5 Prozent nicht. Sie haben seit Jahren eine Quote von 4,2 Prozent. Die meisten Beschäftigten mit Handicaps arbeiten in der Öffentlichen Verwaltung, in der Logistik, im Gesundheits- und Sozialwesen, bei Personaldienstleistern und in Handel.

Über 570 Menschen mit einer Schwerbehinderung sind im Landkreis Sömmerda in 133 Betrieben mit mindestens 20 Mitarbeitern sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ihre Zahl ist in den letzten Jahren gestiegen - innerhalb von fünf Jahren um 13 Prozent. Inklusive der öffentlichen Arbeitgeber liegt die Beschäftigungsquote nur bei 3,9 Prozent.

530 Menschen mit einer Schwerbehinderung sind im Weimarer Land in 163 Betrieben mit mindestens 20 Mitarbeitern sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ihre Zahl ist in den letzten Jahren leicht gestiegen. Nach dem Gesetz müssten diese Unternehmen weitere 241 Menschen mit Handicaps beschäftigen, akutell ist eine Quote von 3,1 Prozent.