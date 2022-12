Wo anrufen, wenn die Gloriosa quietscht?

Friedemann Mertin über nötige Reparaturen an kleinen und großen Geräten.

Ich fahre die Weimarische Straße hinab und lese auf einem Auto: „Kleinstreparaturen in Haus und Garten“, darunter eine Telefonnummer. Ich komme ins Grübeln. Kann man davon leben oder ist das ein Nebenerwerb? Und welche Reparaturaufträge werden überhaupt angenommen? Denn der Superlativ fällt auf. Es sind keine kleinen Reparaturen gemeint, wie sie zum Beispiel in Mietverträgen definiert werden, sondern noch kleinere, also kleinste Reparaturen.

Wie klein muss, wie groß darf die Reparatur sein? Wenn das Öhr meiner Lieblings-Sticknadel gebrochen ist – wäre das ein Grund, dort anzurufen? Wenn das linke Auge einer Lego-Figur vom vielen Spielen kaum noch zu sehen ist und nachgezogen werden muss – wäre das ein passabler Auftrag?

Oder geht es nicht um die Größe des Objekts sondern um den Aufwand? Dann wäre die Instandsetzung einer Taschenuhr mit Zahnrädchen und Schräubchen keine Kleinstreparatur, weil sie sehr aufwendig ist. Wenn die Klöppelaufhängung der Gloriosa quietscht, ist das mit einem Ölspritzer schnell erledigt, also eine Kleinstreparatur?