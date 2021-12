Auf Glühwein-Suchtour in Erfurt: Wo der Wein noch glüht

Erfurt. Einige Restaurants versuchen trotz der vom Land Thüringen verordneten Weihnachtsmarktabsage so etwas wie Vorweihnachtsstimmung in Erfurt zu erzeugen.

Das ganze Jahr über werden penibel Kalorien gezählt, aber sobald die erste Glühweinbude steht, werden die eisernen Vorsätze über den Haufen geworfen und heftig dem heiß-roten Gebräu zugesprochen. Wie das in diesem Jahr gehen soll, ist allerdings gar nicht so einfach im Erfurter Stadtleben. Weihnachtsmärkte sind abgesagt und damit dem Glühweinwesen die Basis entzogen. Man kann aber dennoch noch einige Exklaven finden. Das Zauberwort heißt Privatgrundstück. Auf Glühweinsuchtour zwischen Domplatz und Wenigemarkt.

Bei „Wolkim“, dem Koreaner, stehen vier Tische unter einem Schirm. Heizpilz dazu. Fertig ist die Oase für das rote alkoholische Heißgetränk, dem gegen 18 Uhr freilich nur zwei Unentwegte zusprechen. Der dabei angebotene Blick auf den vergitterten Weihnachtsmarkt-Rest und den angeleuchteten Dom sorgt für reichlich Ambivalenz.

Im Markthof in der Marktstraße blinkert einladend eine Glühweinbude, die das Ristorante „San Lazzaro“ dort betreibt. „Privatgrundstück“, meint Bardasan Mikita, der Betreiber. Seit dem Samstag versucht er sich mit sechs Stehtischen inklusive 2G-Regel und Abstand im Anlocken von Glühweintrinkern. „Na ja, geht so, am Wochenende wird es etwas besser“, sagt er. Der Strom zum Weihnachtsmarkt, der sonst immer Gäste zutrieb, er fehle als Magnet. Unter dem gleichen Problem scheint die „Engelsburg“ zu leiden. Innenhof weihnachtlich erleuchtet. Glühweinhütte erleuchtet. Publikum: Fehlanzeige.

30 bis 40 Gäste laben sich an Alkoholhaltigem im so genannten ZDF-Biergarten

Wesentlich geschäftiger geht es da einige Meter weiter im so genannten ZDF-Biergarten – besser: Glühwein-Wintergarten – hinter dem Gasthaus „Zum Güldenen Rade“ zu. Geschätzte 30 bis 40 Gäste laben sich an Alkoholhaltigem und – fast ein Alleinstellungsmerkmal – den angebotenen Speisen vom Grill.

In einer Hütte kuscheln Gäste, andere plaudern an Biertischen. „Das rettet uns den Allerwertesten, denn im Restaurant läuft absolut nichts“, sagt Betreiber Matthias Rieger frustriert. Wer einmal da war, komme wieder, hat er beobachtet. Rieger vermisst klare Ansagen aus der Politik, egal ob aus Bund, Land oder Kommune. „Ich gehe täglich einkaufen, damit der Warenbestand nicht zu groß wird und vielleicht verdirbt. Einzig Kloß mit Soße geht hier immer ab“, verrät er.

Am „Pavarotti“ auf dem Fischmarkt ist Sparszenario. Fünf Stehtische, zwei Heizpilze, drei Gäste. Trist, genau wie schräg gegenüber im „Glühwein-Zoo“, wie ein Passant bemerkt. Gemeint ist die eingezäunte Terrasse des „Si-Ju“, wo sich wenige Glühweinfreunde hinter Gittern am Heißgetränk wärmen.

Zumindest am Wochenende kommen ein paar Touristen

Glühweinstimmung gedrosselt im Markthof. Nicht viel los, heißt es beim Betreiber Bardasan Mikita. Foto: Michael Keller

Am Wenigemarkt stehen nur noch die Hütten des Märchenwaldes. Aber neben der Ägidienkirche hat das „Faustus“ den Innenhof bestückt mit Glühweinhütte und Stehtischen. Geschätzt 20 Gäste. „Viele Stammkunden“ seien das, sagt Wolfgang Scheil, der mithelfende Senior der Betreiberfirma, während er Gläser befüllt. Seit dem 20. November ist geöffnet. Zuspruch? In der Woche eher dürftig. Die Leute hätten wohl Angst.

An den Wochenenden spült es ein paar Touristen in den Innenhof. „Wenigstens etwas, denn im Restaurant läuft so gut wie nichts“, sagt Scheil. Auch er hält den Warenbestand kurz. Man müsse vorsichtig sein, dass man sich nicht übernehme. Früher, ja früher, „da hat es hier richtig geballert“ schwärmt er. Ballern wäre zu viel gesagt, aber ums Eck hat das „Faustus“ noch einen Bratwurstrost aufgebaut. Eine kleine Schlange Hungriger wartet geduldig. Einige Meter weiter, im Außengärtchen des „Augustiner“, verlaufen sich lediglich zehn Gäste an den 15 Tischen. 22 Uhr ist dann für alle Schluss. Sperrstunde. Privatgrundstück hin oder her.