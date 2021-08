Wohnmobile mit Nagellack beschmiert - Einbrecher schleppen kästenweise Wasser weg

Diebe sind in Erfurt in zwei Keller eingebrochen. (Symbolbild)

Erfurt Außerdem hat ein 72-Jähriger einen Einbrecher verschreckt. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Wohnmobile mit Nagellack beschmiert

Schmierfinken sind in den vergangenen Tagen in der Körnerstraße in Erfurt am Werk gewesen. Wie die Polizei mitteilte, beschmierten sie zwei Wohnmobile mit Nagellack und verursachten dadurch mehrere hundert Euro Sachschaden.

Der Schaden wurde gestern Nachmittag bemerkt und von den Geschädigten angezeigt.

Einbrecher schleppen kästenweise Wasser weg

Viel zu tragen hatten Diebe, die in zwei Keller in der Bodestraße in Erfurt eingebrochen waren. Die Einbrüche müssen laut Polizeiangaben in den letzten zwei Wochen geschehen sein.

Erst am Dienstag wurden diese bemerkt, nachdem ein Geschädigter aus dem Urlaub zurückkam. Aus den Kellern fehlten zehn Wasserkästen und verschiedenes Werkzeug.

72-Jähriger verschreckt Einbrecher

Ein Einbrecher hat am Dienstagabend am Erfurter Wiesenhügel die Flucht ergriffen. Nachdem es ihm gelang in eine Wohnung einzubrechen, musste er dort laut Polizeiangaben feststellen, dass er nicht alleine war.

Der 72-jährige Bewohner verschreckte ihn, sodass er kurzerhand ohne Beute unerkannt das Haus verließ.

