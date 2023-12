Die Feuerwehr rückte am zweiten Feiertag zu einem Wohnungsbrand aus (Symbolbild).

Unglück am zweiten Feiertag

Unglück am zweiten Feiertag Wohnung brennt in Erfurter Stadtteil

Erfurt Am Morgen des 26. Dezembers kam es zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr war schnell vor Ort.

Am Julis-Leber-Ring am Roten Berg brannte am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages eine Wohnung. Der Brand war laut Feuerwehr gegen 6.30 Uhr ausgebrochen. „Der Kleinbrand konnte schnell gelöscht werden“, sagt Feuerwehrsprecher Lars Angler. „Personen wurden nicht verletzt.“

Die Wohnung sei vorübergehend nicht nutzbar, so Lars Angler. „Die Polizei hat die Untersuchungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.“