Wohnungsdurchsuchung bei Drogendealern

Im Rahmen einer Personenkontrolle stellte die Polizei am Samstagnachmittag in der Erfurter Rupprechtsgasse eine 41-Jährige und einen 36-Jährigen fest. Beide hatten Rauschgift dabei. Da sich der Verdacht erhärtete, dass die beiden mit Betäubungsmitteln handelten, wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. In der Wohnung wurden weitere Drogen fest- und sichergestellt. Die Beamten fanden neben Crystal und Marihuana auch über 1000 Euro Bargeld. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt.

Bei weiteren Kontrollen im Stadtgebiet wurden im Zeitraum vom 1. bis 3. Januar mehrere Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 41 festgestellt, die Betäubungsmittel mit sich führten. So stellten die Polizisten Crystal, Marihuana, LSD, Amphetamin und Ecstasy sicher.