Workshop statt Kaffeekränzchen – Experiment im Erfurter Stadtteil

Erfurt. Wie bringt man das Gemeinschaftsleben wieder in Schwung? Im Erfurter Norden gibt es eine verheißungsvollen Idee.

Um die Lebensverhältnisse und die Gesundheit der Bürger in Erfurt zu verbessern, haben die Stadt und die AOK eine Gesundheitspartnerschaft geschlossen. Mit diesem Ziel gab es jüngst in der Bibliothek am Berliner Platz Beteiligungsworkshop. Am Mittwoch geht es in die nächste Runde.

Stadt mit den Anwohnern für bessere Lebensqualität

„Ziel der Veranstaltung war es, mit den Bewohnern am Berliner Platz zu schauen, welche Probleme oder Wünsche und Ideen es gibt und wie mögliche Lösungen aussehen könnten“, betonte Winnie Melzer, Amtsleiterin des Gesundheitsamtes.

Besondere Wertschätzung während der Gespräche erfuhren Stadtteiltreffs, wie das Berolina. Dort verbringen Anwohner ihre Freizeit, schließen Freundschaften und engagieren sich ehrenamtlich. Ebenfalls benannt wurde das neu etablierte Nachbarschaftsforum „Berliner Brücke“. Dessen Ziel ist es, über Nachbarschaftstreffen für alle das soziale Miteinander und die Mitbestimmung am Berliner Platz zu stärken und eine Verbindung zwischen Nachbarn und der Verwaltung herzustellen.

Nachbarschaftstreffen 7. Juni, ab 16 Uhr im Stadtteiltreff Berolina