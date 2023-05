Wort zum Sonntag: Feiern aus gutem Grund

Erfurt. In vier Tagen ist Himmelfahrt. Der Erfurter Pfarrer Christian Gellrich nennt einen guten Grund zum Feiern.

Auf dem Weg zur Kirche begegnet der Pfarrer einem Bauern, der am Feiertag Christi Himmelfahrt mit seinem Traktor gerade aufs Feld fährt. Entrüstet ruft der Pfarrer ihm zu: „Hallo, Bauer! Was willst du denn heute auf dem Feld arbeiten? Heute ist doch Feiertag: Himmelfahrt!“ Der Bauer gibt seelenruhig zur Antwort: „Ach, Herr Pfarrer, wissen sie, ich fahre nicht mit…“

Am kommenden Donnerstag steht in unseren Kalendern „Christi Himmelfahrt“. Tatsächlich: Feiertag – nicht nur ein kirchlicher, sondern ein Feiertag für alle in unserem Land. „Ich fahre nicht mit“, hatte der Bauer geantwortet, weil er den Einwand des Pfarrers nicht verstand.

Christian Gellrich ist Pfarrer in der Pfarrei St. Laurentius in Erfurt. Foto: Christian Gellrich.

Und mit welcher Intention begehe ich diesen Tag? Was ist für mich an diesem Tag wichtig? 40 Tage nach Ostern, als wir Christen uns an die Auferstehung Jesu erinnert und das neue Leben gefeiert haben, hat das Fest Christi Himmelfahrt / dieser Feiertag seinen Platz im Kalender.

Doch was damals genau geschah, darüber finden sich selbst in der Bibel nur vage Angaben! Während Jesus den Jüngern eine seiner Predigten hielt, „wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken.“ So wird es in der Apostelgeschichte (Apg 1,9) berichtet. Unmittelbar davor hatte er seinen Jüngern noch zugesagt: Ich bleibe bei euch – sogar bis zum Ende der Welt. Mehr geht nicht! Etwas Besseres konnte er damals den seinen eigentlich nicht hinterlassen.

Auch wenn er ihnen mit seiner Himmelfahrt nicht mehr leibhaftig nahe war, für sie „be-greifbar“ geblieben wäre. Er bleibt ihnen nahe und greift ihnen auch künftig unter die Arme. Und diese Zusage galt nicht nur damals diesen Jüngern – diese frohe Botschaft gilt heute auch uns.

Selbst wenn ich – ähnlich wie der Bauer – mit der eigentlichen Bedeutung dieses Festes nicht viel anfangen kann und tatsächlich nicht „mit-fahren“ muss – auch mir gilt die Zusage: „Ich bin bei euch, alle Tage“, Genau das sagt der Herr über Himmel und Erde zu einem jeden von uns! Wohin immer ich mich am Himmelfahrtstag auf den Weg mache / mit wem ich auch immer diesen Tag verbringen werde – mir ist „seine“ Nähe zugesagt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!

