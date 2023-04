Wort zum Sonntag für Erfurt: Einladung zum Träumen und verantwortlichen Handeln

Pfarrerin Tabea Schwarzkopf vom Evangelischen Kirchspiel Marbach-Salomonsborn schildert einen Traum.

Du wachst auf, eines Morgens und hörst gute Nachrichten aus dem Radio. Der Krieg ist vorbei. Keine Zerstörung mehr. Die Menschen kriechen aus dem Versteck. Irgendwo spielt jemand Klavier.

Du wachst eines Morgens auf und der Regenwald wird nicht mehr abgeholzt. Unseren Strom beziehen wir direkt vom Dach und aus der Kraft der Sonne. Dein alter Freund aus Schulzeiten hat aufgehört, über Klimaschützer zu spötteln und fährt jetzt wieder Fahrrad.

Du wachst eines Morgens auf und stellst fest: Keiner wettert mehr. Keine schiebt alles, was blöd ist, einfach auf die anderen. Alle übernehmen Verantwortung. Und alle reden miteinander und hören einander zu.

Ich habe einen Traum. Den Traum von einer besseren Welt. Dieser Traum ist tief in mir. Mein Traum gehört mir nicht allein, viele träumen ähnlich wie ich. Wir träumen von einer Welt, in der Gewalt überwunden ist. Niemand ist da, der mit einer Waffe umgehen kann. Niemand will verletzen. Niemand muss ständig Recht haben. In meinem Traum ist überall Heimat, für jeden und jede.

Kinder und Freunde sind der schönste Reichtum

In meinem Traum haben wir alles, was wir wirklich brauchen, und unser schönster Reichtum sind die Kinder und die Freunde. In meinem Traum werden die Wunden der Verletzten geheilt und alle Tränen getrocknet. In meinem Traum vergibt mir mein Feind und ich hab’ ihm auch längst verziehen. In meinem Traum kann ich teilen und großzügig sein. In meinem Traum gehen wir liebevoll mit dem Planeten um, weil unsere Kinder und Enkel auch hier leben wollen. Wir lassen es uns etwas kosten. Wir tun es für unsere Kinder. Wir tun doch sonst auch alles für sie!

Morgens, wenn es noch still ist, lese ich ein Wort aus dem Buch der Bücher. Ich finde Ruhe. Mein Traum richtet mich auf. Glaube mag wie eine zeitweilige Weltflucht sein. Für einen Moment tritt alles andere in den Hintergrund. Es tut gut, diese andere Wirklichkeit zu spüren. So ermutigt gehe ich in den Tag. Ins wirkliche Leben hinein.

Die Wirklichkeit, die uns umgibt, können wir mitgestalten. Mit dem Traum im Herzen. So geht es leichter. So kann ich den Traum mit hineinnehmen in meine Entscheidungen und in das, was ich tue. Herzliche Einladung an Sie zum Mitträumen und zum Mitgestalten einer Welt, in der auch künftige Generationen leben, lachen und träumen können.

