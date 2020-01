Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag

Wir gehören zusammen. (Titel)

Ist Ihnen dieser Gedanke während der Weihnachtstage auch durch den Kopf gegangen? Dass wir zusammen gehören – trotz aller Unterschiede und Reibereien: in der Familie, auf Arbeit, in der Kirchgemeinde? Und dass wir füreinander Verantwortung tragen - jede und jeder mit den ganz eigenen, unterschiedlichen Möglichkeiten und Begabungen? Gerade in diesen irgendwie doch stilleren, langsameren Tagen spüren viele es intensiver, wie lebenswichtig und wohltuend ein gutes Miteinander in der Gemeinschaft ist.

Schwieriger ist wohl die ehrliche Antwort darauf, wie weit ich meine Verbundenheit und Verantwortung sehen kann und wahrnehmen will. Wo sind meine Grenzen? Wo mache ich dicht? Oder öffne mich doch (noch einmal) für neue Sichtweisen und unbekannte Erfahrungen?

Zum Beispiel auch für das Schicksal von Flüchtlingskindern. Hier in Deutschland, auf den griechischen Inseln, im Libanon.

In dieser Woche sind wieder Kinder und Jugendliche - als Sternsinger gekleidet – auf unseren Straßen unterwegs und bitten um Spenden. Doch geht ihnen nicht um „Süßes oder Saures“ für sich, sondern um die Verbesserung der Lebenssituation vermeintlich ferner Kinder im Libanon und anderswo auf der Welt. Ihnen fühlen sie sich verbunden und verantwortlich, wenn sie in einem ihrer Lieder singen „Wir gehören zusammen“.

Für mich ist dies ein Mut machendes Beispiel für eine Grenzen überwindende Mitmenschlichkeit - in einer Zeit, in der immer mehr Menschen über zunehmende Rücksichtslosigkeit, Intoleranz und Gleichgültigkeit klagen. Es liegt auch an uns, ob wir über die Weihnachtszeit hinaus, die an diesem Wochenende in der Kirche offiziell endet, die bereichernde Erfahrung machen dürfen, dass wir – im kleinen wie im großen – doch zusammengehören.