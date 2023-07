Wort zum Sonntag Wünsch Dir was in Erfurt

Die Perseiden sorgen für reichlich Sternschnuppen am Himmel. Sie sind aber auch überall zwischen uns zu entdecken, meint Jeremias Kiesl.

Wenn du eine Sternschnuppe siehst, darfst du dir was wünschen! Jetzt gerade – zwischen dem 17. Juli und 24. August – sorgen die sogenannten Perseiden, dass reichlich Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen sind, es sei denn Wolken versperrten die freie Sicht. Also, lasst uns munter wünschen: Frieden in der Ukraine, das Ende der Klimaerwärmung, die Entgiftung der Natur – und dass die „Fremantle Highway“ gelöscht werden kann und das Wattenmeer diesmal noch an der Katastrophe vorbeischramme… Wünsch dir was!

Die vergangenen Tage war für mich Familienzeit. Nein, als katholischer Ordenspriester habe ich weder eine eigene Familie noch Kinder. Aber vor einem guten Jahr wurde meine dritte Großnichte geboren; ihre Eltern wollen nun endlich auch kirchlich heiraten. Und kürzlich kam ein paar Kilometer weiter mein zweiter Großneffe zur Welt. Er soll nun getauft werden. Seine Eltern hatte ich schon vor zwei Jahren verheiratet. Grund genug also für eine Familientour zur Vorbereitung der anstehenden Feste.

Ein stilles Glück ergreift mich angesichts meiner jüngsten Verwandten. Sie blinzeln in die Welt, und schaffen es, dass ich die großen Nöte und Sorgen unseres Erdballs für einen Augenblick vergesse. Ich

Br. Jeremias Kiesl von den Augustinern in Erfurt. Foto: Augustinerkloster

bewundere die Sorgfalt meiner Neffen und Nichten, wie sie mit den Kleinen umgehen. Waren sie nicht kürzlich selber noch Kinder?

Kinder sind wie leuchtende Sternschnuppen

Sie erzählen von schlaflosen Nächten und Zähnen, die nur schwer durchstoßen. Hätte ich das gekonnt? Hätte meine Energie überhaupt ausgereicht? Wäre ich ein guter Vater geworden? Meine Neffen und Nichten sind tolle Eltern. Sie sind gewachsen, erwachsen geworden. Irgendwie scheint ihnen die Kraft zuzuwachsen, die sie für ihre Kinder brauchen. Für deren Zukunft scheint ihnen nichts zu schwer zu sein. Wünsch dir was! Nach den Sternschnuppen schauen diese jungen Eltern nun eher weniger. Kaum noch Zeit. Aber ihre Kinder sind wie leuchtende Sternschnuppen. Wünsch dir was!

Kinder verändern ihre Eltern. Und die ihre Welt. Denn nun bekommen alle Dinge eine neue Wertigkeit. Nun muss es sich doch erst recht lohnen gegenzusteuern, damit dieser wunderbare Planet Erde bewohnbar bleibt, auch für diese Kinder. Weit über meine Lebenszeit hinaus.„Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder“, sagt Jesus, „könnt ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen“ (Mt 18,3).