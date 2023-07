Wüste und Moor im Erfurter Brühler Garten

Erfurt. Was bitte ist ein Rabel? Annika Brosch gibt im Erfurter „Brühler“ die Antwort darauf.

Die nächste Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Creme Brühlee“ bestreiten Annika Bosch und Tilman Wölz mit ihrem Kinderkonzert „Nepomuk & der Rabel erleben neue Abenteuer“ im Brühler Garten.

Interaktives Kinderkonzert in beliebter Veranstaltungsreihe

Am 11. Juli um 17 Uhr sind dann große und kleine Musikfans eingeladen, mit Nepomuk und seinem Freund, dem Starenvogel Rabel, erneut auf Reisen zu gehen. In diesem interaktiven Kinderkonzert wird die Fortsetzung der Geschichte von Nepomuk & dem Rabel erzählt. Gemeinsam erleben die Freunde neue Abenteuer in der Wüste, im Moor und auf dem Nordpol. „Creme Brühlee“ gibt es immer am zweiten Dienstag im Monat. Zum Abschluss am 12. September 2023 präsentiert das Thüringer Folklore Ensemble Tänze und lädt zum Mitmachen ein.