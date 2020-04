Fahrräder aus Kellern und von Grundstücken verschwanden u. a. in der Iderhoffstraße, Walter-Gropius-Straße und in der Elisabethstraße. (Symbolbild)

Erfurt . In Erfurt gab es am Wochenende zahlreiche Einbrüche. Der Schaden geht in die Tausende.

Zahlreiche Einbrüche in Erfurt

Am Wochenende hat es in Erfurt wieder zahlreiche Einbrüche in Keller und Garagen gegeben. Wie die Polizei am Montag informierte, drangen Diebe in vier Garagen in der Kalkreiße ein, bei drei Garagen scheiterten die Unbekannten. Es entstand ein Schaden von ca. 1700 Euro. Gestohlen wurden Werkzeuge im Wert von 1300 Euro sowie Motorradteile.

Fahrräder aus Kellern und von Grundstücken verschwanden u. a. in der Iderhoffstraße, Walter-Gropius-Straße und in der Elisabethstraße. Der Gesamtschaden betrage mehrere tausend Euro.