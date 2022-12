Zalando spendet 10.000 Euro für Erfurter Sportprojekt

Erfurt. „Wir haben eine enge Verbundenheit zur Stadt und möchten lokale Projekte fördern“, sagt der Standortleiter. Das freut den Basketball-Nachwuchs.

Das Projekt „Löwenpark“ der Basketball-Löwen bekommt Unterstützung von Zalando. Der Internethändler, mit seinem Logistikzentrum im Güterverkehrszentrum (GVZ) zugleich einer der größten Arbeitgeber der Landeshauptstadt, hat dem Verein 10.000 Euro für den Umbau der alten Schulsporthalle am Südpark zu einem Trainingszentrum überwiesen.

„Erfurt war unser erster Logistikstandort und dieses Jahr feierte er seinen 10. Geburtstag“, sagt Zalando-Standortleiter Alexander Büschen. „Wir haben eine sehr enge Verbundenheit zu der Stadt und möchten die Verbindung stärken, indem wir investieren und lokale Projekte fördern.“

Die Schulsporthalle am Südpark ist seit 2016 stillgelegt. Der Basketballverein möchte dort eine Trainingsstätte für den Nachwuchs entwickeln, die auch für soziale Sportprojekte genutzt werden kann. In Erfurt mangelt es an Turnhallen, in denen reguläre Basketballfelder eingezeichnet sind.

Löwenpark hat Chancen auf Bundesfördermittel

Der Verein wird von der gemeinnützigen E.E.S.T.-Stiftung unterstützt, die auch die Spendengelder einwirbt. Ursprünglich war an eine bloße Ertüchtigung der Halle gedacht. Der Antrag auf Bundesfördermittel weckt nun aber die Hoffnung auf eine umfangreichere Sanierung, bei der auch energetische Maßnahmen durchgeführt werden können.

Die Stadt Erfurt hat sich mit dem „Löwenpark“ für ein Bundesförderprogramm für Sportstätten beworben, das bereits die Sanierung von zwei Freibädern ermöglicht. Ist der Antrag erfolgreich, könnte das Budget für den Umbau auf 2,5 Millionen Euro steigen.

Davon würde 45 Prozent der Bund bezahlen. Die Stadt hat einen Eigenanteil von zehn Prozent versprochen. Die übrigen 45 Prozent, also 1,125 Millionen Euro, würden Verein und Stiftung tragen. In diesen Topf fließt die Spende von Zalando.