Zehn Corona-Todesfälle in Erfurt

Erfurt. Seit Pandemiebeginn sind in der Landeshauptstadt 314 Menschen an oder mit Corona verstorben.

Das Erfurter Gesundheitsamt hat am Freitag zehn weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Einige Fälle stammen aus den letzten Tagen: Die Meldung erfolge zum Zeitpunkt der Registrierung, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Damit sind in Erfurt bisher insgesamt 314 Menschen an oder mit Corona verstorben.

Nach 281 Neuinfektionen sank die 7-Tage-Inzidenz am Freitag wieder unter 800 auf 795. Nach Landesangaben verzeichnen aktuell 23 Erfurter Schulen und 13 Kitas Corona-Fälle.

