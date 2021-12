Zehn Kisten voller Spenden

Erfurt. Gute Tradition: Zum zehnten Mal spenden Mitarbeiter der Landesentwicklungsgesellschaft an das Erfurter Bummi-Kaufhaus.

In diesem Jahr haben die Mitarbeiter der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) zum zehnten Mal eifrig neue und gebrauchte Spielsachen gesammelt, darunter Spiele, Puzzle, Puppen, Plüschtiere, Malzubehör, Kleidung, Schuhe, Fahrradhelme und Inlineskates. Die diesjährige Spendenaktion war so erfolgreich, dass insgesamt zehn Kisten mit den nützlichen Gütern zusammengekommen sind. Am Mittwoch überreichte Anke Kalb, LEG-Abteilungsleiterin, gemeinsam mit Simone Otto die Spende an Sonja Tragboth sowie Maria Böwe und Nicole Mayhöfer vom Bummi-Kaufhaus. Das Kaufhaus in der Thomasstraße ist ein Projekt der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Thüringen. Hier können Eltern mit geringem Einkommen preisgünstig Spielsachen und Kleidung für ihre Kleinen erwerben.