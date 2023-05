Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei in Erfurt nach Zeugen. (Symbolbild)

Zeugen nach Autounfall in Erfurt gesucht

Erfurt. Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt sind zwei Autos zusammengestoßen. Weil die Ursache des Unfalls noch unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 11 Uhr in der Stotternheimer Straße sind eine 76-Jährige und eine 45-Jähriger mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Dabei wurde die Seniorin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Der 45-Jährige kam aus der Hugo-John-Straße und war in Richtung Bunsenstraße unterwegs. Dabei ist er mit der 76-Jährigen zusammengestoßen. Durch den Zusammenprall wurde das Auto der Seniorin über die Mittelinsel und auf die Fahrbahn gegenüber geschleudert. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist unklar. Daher sucht die Polizei nach Zeugen (Telefon: 0361/7840-0).

