Zeugen nach Beißattacke in Erfurt gesucht – Kind bei Unfall verletzt – Diebe unterwegs

Erfurt. Eine Frau ist in Erfurt von einem Hund gebissen worden. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht eine Familie. Bei einem Verkehrsunfall ist zudem ein Kind verletzt worden.

Nach einer einer Beißattacke in Erfurt sucht die Polizei den Hundehalter und Zeugen. Eine Frau war den Angaben nach bereits am 21. Februar gegen 10.30 Uhr im Park Klein-Venedig gebissen worden und musste danach im Krankenhaus behandelt werden. Eine Familie habe das Ganze mitbekommen und war der Frau zu Hilfe geeilt. Sie stellte auch die zwei männlichen Begleiter des Hundes zur Rede. Das Duo habe dem Vorfall allerdings keine Aufmerksamkeit geschenkt, so die Polizei. Die Familie hatte Fotos gemacht, die auf den Hund und dessen Begleiter schließen könnten.

Bei dem Tier soll es sich um Rottweiler ähnlichen Typ mit schwarzem Körper, brauner Schnauze und vermutlich einem marineblauen Hundegeschirr mit weißer Aufschrift gehandelt haben. Zeugen die das Geschehen beobachtet haben, insbesondere die Familie, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 - 78400 bei der Polizei zu melden.

Kind verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag ein Kind in Erfurt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine Mutter mit ihren zwei Kindern mit Fahrrädern auf der Friedrich-Engels-Straße unterwegs. Ihr 5-jähriger Sohn sei dabei ins Straucheln geraten und über seinen Lenker gestürzt. Dabei geriet das Kind mit dem Arm in die Speichen des Rades der Mutter. Der Junge musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Schwere Beute

Auf zwei Baggerlöffel hatten es Diebe in der Tallinner Straße in Erfurt abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Baustellengelände und entwendeten die Baggerlöffel im Wert von mehreren Hundert Euro.

Werkzeuge aus Kellern gestohlen

Aus Kellern im Norden Erfurts stahlen Unbekannte Werkzeuge im Wert von mehr als 1000 Euro. In der Mainzer Straße gingen die Langfinger laut Polizei nicht zimperlich vor und rissen mehrere Holzlatten einer Kellertür heraus, um in den Verschlag zu gelangen. Dort hatten sie es auf einen hochwertigen Werkzeugkoffer abgesehen. Auch in der Vilniuser Straße ließen Diebe Werkzeuge mitgehen. Aus einem Keller verschwand unter anderem eine Bohrmaschine.

