Zeugen nach Raubdelikt in Erfurt gesucht

Erfurt. In Erfurt sind drei Jugendliche von mehreren unbekannten Männern mit einem Messer bedroht worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagabend kam es in Erfurt auf dem Spielplatz in der Tettaustraße zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung. Laut Polizeiangaben wurden hier drei Jugendliche (16 bis 18 Jahre alt) durch mehrere noch unbekannte männliche Personen attackiert. Die Täter hatten teilweise Kapuzen aufgesetzt. Mit vorgehaltenem Messer forderten sie von den drei Jugendlichen das Bargeld herauszugeben. Einen von ihnen gelang es, den Notruf zu wählen, woraufhin die Täter in Richtung Steigerstraße davon liefen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können. Der Inspektionsdienst Süd nimmt Anrufe (Telefon: 0361/7443-0) unter Angabe der Fallnummer 0281964 entgegen.

