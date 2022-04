Zeugen und Geschädigter nach Körperverletzung in Erfurt gesucht

Erfurt Eine Zeugin beobachtete am frühen Sonntagmorgen in der Krämpferstraße, wie ein Mann auf einen anderen Mann in einem geparkten Auto einschlug. Die Polizei sucht weitere Zeugen und den Geschädigten

Am Sonntag gegen 00:30 Uhr kam es laut Polizei in der Krämpferstraße an der Kreuzung zur Johannesstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Aus ungeklärter Ursache gerieten die Personen in einen Streit.

Dabei saß einer der Männer in einem Auto und parkte am Fahrbahnrand. Der Andere schlug in der Folge mehrfach auf den Geschädigten ein und entfernte sich dann zu Fuß in Richtung Anger. Die Tat wurde durch eine unbeteiligte Zeugin beobachtet. Der Mann im Auto meldete sich bislang nicht bei der Polizei und blieb ebenfalls unbekannt.

Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen können unter 036178400 an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord gerichtet werden.

