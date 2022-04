Zeugenaufruf nach Bränden in Erfurt

Erfurt Unbekannte haben am Freitag und Samstag Brände in Erfurt gelegt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach Bränden am Freitag und Samstag hofft die Erfurter Polizei auf Zeugenhinweise zu den Tätern. Laut den Angaben wurden am Freitag, kurz nach 17 Uhr, durch Unbekannte insgesamt vier Mülltonnen in der Erfurter Teichstraße in Brand gesetzt. Auch eine Hecke wurde dadurch beschädigt. Die angrenzenden Wohnhäuser blieben unversehrt.

Auf Dach eines Geschäfthauses gezündelt

Am frühen Samstagvormittag gegen 10 Uhr zündelten Unbekannte in der Erfurter Wendenstraße auf dem Dach eines Geschäftshauses und verursachten dadurch Sachschaden. Der Brand wurde frühzeitig entdeckt, sodass größerer Schaden vermieden werden konnte. Personen befanden sich glücklicherweise nicht im Gebäude. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.