Zigarettenautomat gesprengt: Anwohner hört Explosion in Erfurt

Erfurt. Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Erfurt einen Zigarettenautomaten gesprengt. Ein Anwohner wurde auf die Tat aufmerksam und rief die Polizei.

Zwei unbekannte Männer haben in Erfurt in der Nacht zu Dienstag einen Zigarettenautomaten gesprengt. Laut Polizei wurde ein Anwohner gegen 0.45 Uhr aufgrund einer Explosion auf die Täter aufmerksam, die sich an einem Zigarettenautomaten in der Geschwister-Scholl-Straße zu schaffen machten.

Die Diebe haben eine noch unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten gestohlen und seien geflüchtet. Bisher konnten sie nicht gefasst werden, wie die Polizei mitteilt. Der Sachschaden am Zigarettenautomaten wird auf 2000 Euro geschätzt.

