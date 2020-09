Bei einer Kontrolle am Montag haben Zöllner am Bahnhof Breitenbrunn bei einem Mann ein Tütchen mit 10 Gramm Crystal Meth gefunden. Der mutmaßliche Täter, der zuvor aus Tschechien in Deutschland eingereist war, trug die Rauschmittel nach Angaben der Zollbeamten versteckt an seinem Körper.

Der 36-Jährige muss sich nun wegen der ungenehmigten Einfuhr von Betäubungsmitteln verantworten. Er konnte seine Reise nach der Zollkontroller erst mal fortsetzen.

