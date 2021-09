Zonta Club fördert Erfurter Studentin mit Stipendium

Erfurt. Die 22-Jährige Katharina Kerl von der Universität Erfurt wird vom Zonta Club Erfurt beim Studium im Ausland unterstützt.

Der Zonta Club Erfurt fördert die 22-jährige Studentin Katharina Kerl im Rahmen des Jane M. Klausman Studienprogramms mit einem Club-Preis in Höhe von 750 Euro. Das Geld soll der Studentin für International Relations and Economics an der Universität Erfurt helfen, einen Auslandsaufenthalt beziehungsweise ihr Masterstudium im Ausland mit zu finanzieren.

Mit der erfolgreichen Bewerbung besteht für Katharina Kerl außerdem die Möglichkeit, eines der vom Zonta International vergebenen Jane M. Klausman Stipendien über 2000 beziehungsweise 8000 US-Dollar zu erhalten und auf internationaler Ebene erfolgreich zu sein.

Das Jane M. Klausman Studienprogramm soll jungen Frauen helfen, einen Bachelor- oder Masterabschluss im Bereich der Unternehmensführung zu erwerben und somit geschlechtsspezifische Unterschiede zu überwinden. Es wurde 1998 aus einem Nachlass von Jane M. Klausman ins Leben gerufen. Klausman war Mitglied des Zonta Clubs von Syracuse, New York, USA. „Geschlechtsspezifische Nachteile von Frauen auszugleichen, ist ein zentrales Anliegen von Zonta International und auch des Zonta Clubs Erfurt“, sagt dessen Präsidentin Gabriele Lenz.

Gleichberechtigung von Frauen in der Wirtschaft unterstützen

„Noch immer sind Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft in der Minderheit.“ Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Energie lag der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Deutschland 2016 bei knapp 30 Prozent. Mit dem Club-Preis über 750 Euro möchte der Zonta Club Erfurt seinen Beitrag für eine Gleichberechtigung von Frauen in der Wirtschaft leisten. Zonta International ist eine Gemeinschaft von Frauen, die sich auf der ganzen Welt füreinander und für die Rechte benachteiligter Frauen einsetzen.

Den Zonta Club Erfurt gibt es seit 2011. Auf lokaler und regionaler Ebene möchte er Mädchen und Frauen ermutigen, ihre eigenen Lebensbedingungen zu verbessern und in Notfällen Hilfe und Unterstützung anzunehmen. Zurzeit engagieren sich 25 berufstätige Erfurter Frauen im Zonta Club Erfurt.