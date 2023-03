Zünftige Schlägerei an der Erfurter Krämerbrücke

Erfurt. Ritual von Handwerkern sorgte für Staunen bei Touristen an Erfurts berühmtesten Denkmal.

Für ein paar Stunden herrschte in Erfurt kein Handwerkermangel. Denn 37 Zimmermannsgesellen aus ganz Deutschland machten einen Abstecher in die Altstadt. Sie sind alle Absolventen der Online-Meisterschule und bereiten sich für die Meisterprüfung am Freitag in Gotha vor.

Vor der Krämerbrücke sorgten sie für großes Staunen bei Touristen und Einheimischen. Mit dem altehrwürdigen Ritual des Zimmererklatsches bedankten sie sich für die gelungene Stadtführung und übten schon mal für die Meisterfreisprechung.