Zugabe im Märchenwald

Was wäre die Welt ohne Märchen? Sie gehörten schon immer dazu, werden heute noch täglich erzählt, neu erfunden - man muss nur genau hinhören. Allerdings sind die Märchen der Gegenwart weit weniger beliebt, als die der Vergangenheit. Die Klassiker haben nichts an ihrer Ausstrahlung und Bedeutung verloren, sie werden auch heute noch von den Kindern aufgesogen, auch wenn an ihnen über die Jahrhunderte absolut nichts korrigiert wurde. Kein anderer weiß dies besser als Andreas von Rothenbarth, der mit den Märchen der Brüder Grimm über das Jahr in ganz Deutschland auf Achse ist. Konkurrenz gäbe es in diesem Gewerbe nicht.

Kein Märchenerzähler sei mit dem anderen vergleichbar. Und Märchen wären gefragter, denn je. Besonders am ersten September-Wochenende, dem Tag, an dem in Deutschland die meisten Volksfeste über die Bühne gehen, hätte er sich am liebsten vervielfacht. Wenn allerdings ein Angebot aus Erfurt steht, haben andere Städte keine Chance. Denn auch wenn er vor elf Jahren aus der Landeshauptstadt aufs Land umzog, Geboren am Peterborn habe er immer noch Gerawasser im Blut. Es zieht ihn immer wieder zurück. Und dies besonders in der Weihnachtszeit (und wenn die Gloriosa läutet).

Ist er nicht auf Tour, lädt er gemeinsam mit seiner Frau Carmen in seinen Garten nach Schwerstedt ein, in die Kleinkunstbühne „Zur Katz“. Zu verdanken sei die vor zehn Jahren dort eröffnete „Naturbühne“ dem Bürgermeister von Elxleben. Denn als damals bei den Sömmerdaer Kreiskulturwochen eine Märchen-Veranstaltung von Weißensee nach Elxleben verlegt werden musste, wollte man dort keine Möglichkeiten finden, erinnert sich der Märchenerzähler. Deshalb habe man die Veranstaltung kurzerhand in den eigenen Garten geholt. Die Feuerwehr hat für die Besucher die öffentlichen Bänke im Ort eingesammelt - und fertig war die Kleinkunstbühne.

Tradition ins dort seit einigen Jahren, dass zu Martini und am Heiligabend zu Märchen-Stunden eingeladen wird. Auch in diesem Jahr wird es heute wieder voll im Garten werden. Nicht nur die Kinder werden sich die Zeit bis zur Bescherung vertreiben, auch für die Erwachsenen ist die Bühne inzwischen ein beliebtes Ziel am 24. Dezember. Ab 10 Uhr gibt es dort heute Märchen, Lieder und (Kinder)Glühwein. Bei freiem Eintritt und bei jedem Wetter. Auf dem Erfurter Domplatz, am Rande des Weihnachtsmarktes, waren es in den vergangenen Tagen hunderte Besucher, die in den Märchenwald abtauchten - um dem Trubel zu entrinnen, oder mit dem Nachwuchs ein Stück Kindheit neu zu erleben. Und noch sind die Märchen dort nicht zu Ende erzählt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 26. Dezember, gibt es eine Zugabe in der Kinderbackstube am Märchenwald. Dann wird ab 11 Uhr ein kleines Jubiläum gefeiert: 25 Jahre als Märchenerzähler auf dem Weihnachtsmarkt.

Mit der Einschlafgeschichte „Die ABC-Schafe“ ist Andreas von Rothenbarth demnächst auch im Buchhandel präsent. Foto: Hartmut Schwarz

Künftig will Andreas Hildebrandt, so sein bürgerlicher Name, neben der mündlichen, auch für die schriftliche Überlieferung der märchenhaften Geschichten sorgen. Auch mit eigenen. Einige Beispiele sind bereits erhältlich - und es werden noch mehr. Für die Schuleinführung seiner Enkelin hat er gemeinsam mit seiner Tochter eine Einschlafgeschichte zum Mitdenken zu Papier gebracht, die an die gute alte Methode des Schäfchen zählens erinnert. Im kommenden Jahr soll das Buch erhältlich sein. Und vielleicht noch mehr. Denn inzwischen gibt es im Märchen-Garten von Schwerstedt einen Platz, in dem seiner Phantasie keine Grenzen gesetzt sind. So wie im Märchen braucht es dafür kein Universum, sondern nur die vier Wände eines Schäferwagens, den er selbst gezimmert hat, der jetzt regelmäßig sein Rückzugsort ist, wenn sich im Kopf etwas entwickelt...

Ein Märchen dürfte in Schwerstedt regelmäßig mit auf dem Programm stehen, das von Rapunzel. Denn für dieses hat Andreas von Rothenbart extra ein kleines Beet bestellt, von dem sich die Mädchen danach etwas Rapunzel pflücken dürfen. Denn damit sollen ja die Haare wachsen - woran bei vielen der kleinen Zuhörer kein Zweifel besteht. Und was die Haare betrifft - die sind dem Märchen-Mann bald selbst einmal zum Verhängnis geworden. Denn sein unverkennbarer Bart ließ bei einer Urlaubsfahrt nach England einst beim Zoll ein schwer bewaffnetes Einsatzkommando Aufstellung um seinen Kleinwagen nehmen. Aber er konnte beweisen, dass er nicht Osama Bin Laden war. Ob die Geschichte ein Märchen war? Ich habe sie ihm abgenommen. Seitdem belässt er es deshalb auf Kurzurlaube in Weimar, beim Fischessen in der „Seeperle“, die ein idealer Ort sei bei der Suche nach Inspirationen. Andreas von Rothenbarth kann Märchen sehr glaubhaft erzählen - sie bringen auch ältere Semester zurück auf „Werkseinstellung“.

Info: www.zur-katz.de