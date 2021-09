Zugeschlagen und Handy geklaut: Polizei in Erfurt fahndet nach Mann mit Glatze und grauem Bart

Nach einem Mann mit Glatze und grauem Bart fahndet derzeit die Polizei in Erfurt. Der Gesuchte soll vor dem Anger-Kaufhaus unter anderem einen 47-Jährigen niedergeschlagen haben.

In der Erfurter Innenstadt wurde am Dienstagabend ein 47-jähriger Mann von einem Unbekannten angegriffen. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann unvermittelt von einem Unbekannten gegen den Kopf geschlagen. Als der 47-Jährige zu Boden ging, soll der Unbekannte auf ihn eingetreten und sein Handy gestohlen haben, welches beim Sturz aus der Tasche gefallen war. Währenddessen soll der Unbekannte den Mann am Boden bedroht und beleidigt haben. Mit leichten Verletzungen wurde der 47-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief bisher erfolglos. Der unbekannte Täter wird auf 45 bis 50 Jahre alt geschätzt und soll 1,70m bis 1,80m groß sein. Der Gesuchte hat eine kräftige Figur, Glatze, Tätowierungen und trug zur Tatzeit einen grauen Vollbart. Bekleidet war er mit einem Tarnflecken-Shirt und einer ebenso gemusterten Hose, sowie mit dunklen Stiefeln. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0201822 entgegen.