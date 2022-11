Zukunft des Erfurter Bürgerrats entscheidet sich

Erfurt. Die Arbeit des Gremiums wurde in den vergangenen Wochen bewertet. Das Ergebnis wird nun öffentlich präsentiert.

Um die Gestaltung des Erfurter Beteiligungsrates geht es am kommenden Montag im Rathaus. Das Gremium war 2018 als Bindeglied zwischen Bürgern, Stadtrat und Stadtverwaltung gegründet worden und soll die Bürgerbeteiligung steigern. Ob das gelungen ist, wurde in den vergangenen Wochen von externen Prüfern ausgewertet. Die Ergebnisse der Evaluation werden am 21. November, 17 Uhr, im Ratssitzungssaal präsentiert.