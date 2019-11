Mit einem Wildschwein stieß am Dienstag ein Autofahrer in Erfurt zusammen.

Erfurt. Weil er mit seinem Auto und einem Wildschwein zusammengestoßen war, kam am gestrigen Nachmittag in einem Waldgebiet bei Erfurt die Trunkenheitsfahrt eines 39-Jährigen ans Tageslicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zusammenstoß mit Wildschwein deckt Autofahrt unter Alkoholeinfluss auf

Nach Angaben der Polizei geschah das Unglück am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet Tannenwäldchen in Erfurt. Der 39-Jähriger war mit seinem Auto gerade in Richtung Bismarckturm unterwegs, als ungefähr 300 Meter vor dem Ortseingangsschild ein Wildschwein die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und dem Tier, was anschließend in den Wald flüchtete.

Bei der folgenden Anzeigenaufnahme durch die Polizei ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 0,63 Promille.