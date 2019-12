Zuschauerwünsche im Programm zur Weihnachtszeit

Zu Weihnachten erfüllt der Kinoklub am Hirschlachufer Zuschauerwünsche und zeigt noch einmal besonders beliebte Filme der vergangenen Monate.

Die Programmwoche beginnt heute mit dem Musicalfilm „Ich war noch niemals in New York“ – zu sehen von heute bis Sonntag, 16.30 Uhr. Es geht um das Suchen und Finden der Liebe, der nicht nur Fans des gleichnamigen Musicals und von Udo Jürgens glücklich machen will. Moderatorin Lisa folgt ihrer Mutter, die nach einem Unfall ihr Gedächtnis verloren hat auf ein Kreuzfahrtschiff, wohin sie sich als blinde Passagierin geflüchtet hat.

Von heute bis Sonntag, 18.45 Uhr, und von Montag bis Mittwoch, 21 Uhr, läuft „Parasite“. Der jüngste Sprössling einer Familie, die sich unter ärmlichen Bedingungen über Wasser hält, bekommt einen Job als Nachhilfelehrer bei einem reichen Geschäftsmann. Nach und nach gelingt es ihm, andere Angestellte durch Familienmitglieder zu ersetzen.

Von Elton Johns Weg zum Ruhm erzählt „Rocketman“ von heute bis Sonntag, 21.15 Uhr, und von Montag bis Mittwoch, 18.45 Uhr.

„Nurejew – The Wite Crow“ ist die die Geschichte des Ballettänzers Rudolf Nurejew, der in seiner Heimat, der Sowjetunion, ein Star ist. Anfang der 60er Jahre darf er vom KGB auf Schritt und Tritt verfolgt nach Paris und beantragt politisches Asyl.

Für Kinder ab sechs ist der Film „Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe“ geeignet. Er steht am Sonntag, am Dienstag und am Mittwoch jeweils um 14.30 Uhr auf dem Spielplan. Bei Tag ist Paola eine ganz normale Lehrerin an einer Grundschule, doch nachts verwandelt sie sich in Befana, eine Hexe, die in der italienischen Volksmythologie eine große Rolle spielt und ungefähr unserem Nikolaus entspricht. Doch kurz vor dem Dreikönigsfest am 6. Januar wird sie von einem Spielzeughersteller entführt. Der hat nur ein Ziel: Vor 20 Jahren hat sie ihn vergessen und damit seine Kindheit ruiniert. Er will Rache. Nachdem eine Gruppe von sechs jungen Schülern die DoppelteIdentität ihrer Lehrerin aufgedeckt haben, beschließen sie, sich mit ihren Fahrrädern auf den Weg in ein außergewöhnliches Abenteuer zu machen.

Weihnachtliche Kurzfilme hält der Kinoklub für Mädchen und Jungen ab drei Jahren am Sonntag und am Dienstag (Heiligabend) um 10 Uhr bereit. Gezeigt werden die Trickfilme „Wo die Weihnachtsmänner geboren werden“, „Mausi und Kilo auf dem Weihnachtsmarkt“ sowie „Väterchen Frost und der graue Wolf“.