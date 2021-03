Zwei Autos Sonntagnacht in Niedernissa und Erfurt gestohlen

Diebe schlugen in der Nacht zu Montag in Niedernissa und in der Erfurter Märchensiedlung zu. Die Unbekannten stahlen laut Polizei zwei Autos, Modell A4. Die Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von über 60.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen sei davon auszugehen, dass die Diebe das Keyless-Go System überwunden haben und so in die Fahrzeuge gelangten, teilt die Polizei mit. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Autos bislang nicht aufgefunden werden.