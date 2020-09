Zwei betrunkene Männer beschädigen ihre Autos bei Unfällen erheblich

Erfurt. Zwei betrunkene Männer verursachten am vergangenen Wochenende in Erfurt Unfälle, bei denen ihre Autos arg in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Nach Angaben der Polizei war in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein 39-Jähriger in der Weimarischen Straße betrunken mit seinem Auto unterwegs. In einer Rechtskurve touchierte er damit einen Leitpfosten auf einer Verkehrsinsel und beschädigte dadurch sein Fahrzeug erheblich. Als die Polizei eintraf, versuchte der Mann gerade einen dabei zerstörten Reifen zu wechseln. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,6 Promille an. Der Schaden an seinem Auto wird mit 5000 Euro angegeben.

Am Sonntagnachmittag steuerte in der Körnerstraße ein 30-Jähriger mit seinem Auto aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit gegen eine Bordsteinkante. Sein Auto beschädigte er dabei so dermaßen, dass es hinterher nicht mehr fahrbereit war. Knapp zwei Promille erreichte der bei dem Mann durchgeführte Atemalkoholtest.