Zwei Brände in der Nacht beschäftigten Erfurter Feuerwehr

Erfurt. Gleich zwei brennende Mülltonnen mussten in der Nacht zu Mittwoch von der Feuerwehr gelöscht worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Gleich zwei Brände innerhalb von zehn Minuten hielten in der Nacht auf Miwttwoch die Erfurter Feuerwehr in Atem. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, hatten Zeugen zunächst um halb 2 eine brennende Mülltonne auf dem Juri-Gagarin-Ring gemeldet. Unbekannte hätten dort ein Feuer gelegt und so drei Abfallbehälter zerstört.

Nur wenige Minuten später meldeten weitere Zeugen einen Brand in der Pilse. Auch hier standen Mülltonnen in Flammen. Neben den Tonnen wurde auch eine Hausfassade und eine Fensterscheibe durch das Feuer beschädigt. Beide Feuer konnten durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr gelöscht werden.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Auch die Höhe des Sachschadens könne noch nicht genannt werden.

