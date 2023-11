Zwei bunte Erfurter Vögel lassen am knallbunten Flügel die Tasten rauchen

Erfurt. Es funkte auf einem Kreuzfahrtschiff. Nun feiern Vinzenz Heinze und Tom Dewulf Anfang Januar in Erfurt ihre Show-Premiere.

Der ungewöhnliche Flügel steht momentan in einer Lagerhalle. Bunt besprayt, gut verpackt und mit einem technisch hochgerüsteten Innenleben wartet er auf seinen Einsatz. Tom Dewulf und Vinzenz Heinze feilen am Programm, trainieren ihre Fitness und fiebern der Premiere entgegen.

Ein 90-minütiges Programm am Flügel mit Musik, Akrobatik, Comedy, Pop und Slapstick planen die musikalischen Multitalente, die sich „Piano Buddies“ nennen. Sie spielen mit Händen, Füßen, über Kopf und mit den Nasen, sie spielen auch mal vier Instrumente gleichzeitig, sie jonglieren und sind so fix, dass sogar die Tasten rauchen.

„Ideen haben wir am laufenden Band“

Die beiden kennen sich seit zwölf Jahren. „Wir haben uns auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt, wo Vinzenz als Pianist und ich als Sänger engagiert waren. Wir hatten gleich einen Draht zueinander“, erzählt Tom Dewulf. Den Anstoß, über ein gemeinsames Programm nachzudenken, gab der Kaisersaalchef Thomas Günther. Er war im Corona-Jahr 2020 von einem Livestream-Konzert des Duos aus dem Kaisersaal rundum begeistert.

„Ideen haben wir am laufenden Band, die Umsetzung dauert etwas länger“, meint Vinzenz Heinze schmunzelnd. Er ist Pianist, Sänger und Arrangeur, stand mit Größen wie „Die Prinzen“, Rea Garvey, Mark Keller oder „The 12 Tenors“ auf der Bühne und leitet die bekannte Band „Annred“. „Geboren in Friedrichroda, aufgewachsen in Gotha, vor neun Jahren nach Erfurt gezogen“, verrät er noch. Hier will er nicht mehr weg, genau wie Tom Dewulf. Der hat seine Wurzeln in Belgien, wo er Musik studierte und später noch Musical. Seit zehn Jahren ist der Autor, Coach und Performer Landeshauptstädter und preist Erfurt als Großstadt und Kleinstadt. „Man ist schnell überall, die große weite Welt ist gut erreichbar. Erfurt ist nicht nur ideal gelegen, auch einfach wunderschön.“

Mit Großen des Showbiz auf der Bühne gestanden

Tom Dewulf spielte schon mit Dirk Bach und Hape Kerkeling. Seine Erfurt-Zeit begann im Dasdie-Kabarett. Er gewann mehrere Preise, hat sein eigenes Kabarett und ist auch als Gast-Akteur der Arche zu erleben.

Vinzenz und Tom freuen sich auf die neue Herausforderung, die anstrengend ist für Geist und Körper. Dass beide spielend ins Englische wechseln können, ist nicht von Schaden - Disney World Florida klopfte bereits an. Aber jetzt ist es erst einmal wichtig, dass ihr Programm den Erfurtern gefällt. Sie starten am 5. Januar 19.30 Uhr in der Studiobox des Erfurter Theaters. Die Tickets sollen mit 25 Euro bezahlbar bleiben, sind sie sich einig. Dann mal ran ans „Klavier Kamasutra“.

Tickets und Infos: theater-erfurt.de