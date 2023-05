Zwei Frauen haben einen Mann beim Maifeuer in Windischholzhausen schwer verletzt. (Symbolbild)

Frauen attackieren Mann bei Maifeuer in Erfurt: Bierflasche und Tritte gegen Kopf des Opfers

Schwer verletzt wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei einem Maifeuer in Windischholzhausen.

Ein 34-Jähriger wurde am Sonntagabend beim Maifeuer in Windischholzhausen attackiert und verletzt. Der Mann war mit einem Bekannten aneinandergeraten. In die Auseinandersetzung mischten sich zwei Frauen ein.

Dabei soll eine der beiden den Mann gegen den Kopf getreten und die andere eine Bierflasche auf seinem Kopf zerschlagen haben. Der 34-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung.

