Zwei Jahre im Verzug

Das Wohn- und Geschäftshaus am Ilversgehofener Platz soll im Spätsommer bezugsfertig sein.

Erfurt Wohn- und Geschäftshaus am Ilversgehofener Platz soll nun im Spätsommer bezugsfertig sein. Kritik vom Bauherrn GSW an der Stadt

Im Frühjahr 2019 regte sich endlich etwas. Nach jahrelangem Stillstand war nun Bewegung auf der Brache, auf der früher das alte Union-Kino, im Volksmund die „Unne“, stand. Ein Wohn- und Geschäftshaus nebst Tiefgarage und gestaltetem Innenhof war vom Gemeinnützigen Siedlungswerk (GSW) Frankfurt/M. in Auftrag gegeben worden. Gebaut wird seither der Entwurf des Wiesbadener Büros Grabowski/Spork Architektur. Er sieht auf 6500 Quadratmetern Fläche des L-förmig angelegten Baues 79 Wohneinheiten vor. Ein-Raum- bis 5-Raumwohnungen mit Wohnflächen zwischen 40 und 250 Quadratmetern. 20 Millionen Euro lässt sich das GSW das Projekt kosten. „Wir werden es selber vermieten“, sagt Geschäftsführer Filip John. Die Konditionen: um die zehn Euro pro Quadratmeter Kaltmiete.

Im Erdgeschoss wurden 1300 Quadratmeter Platz für einen Einkaufsmarkt geschaffen. Es soll sich um Rewe handeln. Dann würde es auf eine Entfernung von rund 500 Metern in der Magdeburger Allee gleich drei Supermärkte dieses Anbieters geben. GSW-Geschäftsführer John hält sich vorsorglich noch bedeckt, wenn es um den Namen des Lebensmitteleinzelhändlers geht. Einzig den Starttermin lässt er durchblicken: 15. November 2021. Der Einzug der Mieter in ihre Wohnungen soll in der zweiten Jahreshälfte über die Bühne gehen. Den Vermietungsstart plant das GSW im Sommer.

Man liege zeitlich gut im Plan, sagt John. Derzeit weisen Gerüste daraufhin, dass die Außenhaut Farbe bekommt. Zeitgleich läuft der Innenausbau des „nicht öffentlich geförderten, sondern frei finanzierten“ Gebäudeensembles. Das Eckhaus wird komplett barrierefrei und altersgerecht gestaltet. Im Innenhof sind für die Erdgeschosswohnungen Mietergärten vorgesehen. Unter dem Bau ist ein Tiefgarage entstanden. Für jede Wohneinheit ein Stellplatz plus 20 für den noch ominösen Einkaufsmarkt. In die Gebäudeecke werde ein Backshop integriert, verrät John wenigstens.

Der GSW-Geschäftsführer kommt nicht umhin, mit der Stadt, besser den Stadtwerken, kritisch ins Gericht zu gehen. „Ursprünglich hatten wir Fernwärme vorgesehen. Doch die Stadtwerke zeigten sich außerstande, uns einen Zugang zu legen. Deswegen mussten wir auf eine Gaszentralheizung umplanen. Schade. Es hätte energetisch besser gehen können“, so John. Der schon vor Baubeginn Kritik an der Genehmigungspraxis der Stadt Erfurt geübt hatte. Eigentlich hatte das GSW nämlich schon 2017 mit dem Bau beginnen wollen.

2019 sollten bereits die Mieter einziehen. Das sei zu optimistisch gewesen, sagt er. Das Genehmigungsverfahren habe sich wie Kaugummi gezogen. Vieles sei viel zu stark ins Detail gegangen, zum Beispiel, ob Masten für die Straßenbahnoberleitungen versetzt werden müssen oder wie der Lieferverkehr für den Supermarkt funktionieren soll. Durch das sich in die Länge ziehen, sei der Bau schlussendlich teurer geworden. Zwar seien die Zinsen niedrig geblieben, aber die Baumarktpreise hätten kräftig angezogen. Bereits 2019 hatte Filip John aber mit einer 20-prozentigen Baukostenerhöhung gerechnet. Damals war er noch von einem Kaltmietpreis von neu Euro pro Quadratmeter ausgegangen.

Tröstlich: Die Bauwunde des 1998 abgerissenen Union-Kinos ist geschlossen. Die „Unne“ hat aber im Herzen der älteren Erfurter immer noch einen festen Platz.