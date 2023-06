Zwei Kinder in Erfurt-Kerspleben bei Unfall mit Bus verletzt

Erfurt-Kerspleben. Die beiden Kinder saßen in einem Bus, dessen Fahrer stark abbremsen musste. Die Mädchen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall im Erfurter Ortsteil Kerspleben wurden am Montagmittag zwei Kinder verletzt. In der Kersplebener Chaussee war ein Autofahrer aufgrund von Rückstau in eine Einfahrt gefahren. Ein dahinter befindlicher Busfahrer bemerkte dies zu spät. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste er stark abbremsen. Dabei wurden zwei Kinder im Alter von einem und fünf Jahren, welche sich als Passagiere im Bus befanden, verletzt. Das jüngere der beiden Mädchen wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

