Zwei neue Corona-Fälle am Sonntag in Erfurt

Zwei neue positive Corona-Tests in Erfurt wurde am Sonntag bestätigt.

Erfurt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 120. Aktuell sind 349 aktive Infektionen in der Landeshauptstadt bekannt.

Zwei neue Corona-Infektionen hat das Erfurter Gesundheitsamt am Sonntagmorgen gemeldet. Da am Sonntag der Vorwoche keine neuen Fälle gemeldet wurden, erhöhte sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu Samstag dennoch leicht von 119 auf 120. An Wochenenden wird weniger getestet und gemeldet.

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 5845 durch Tests bestätigte Infektionen bekannt. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt wie am Vortag bei 5270. 226 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt Stand Sonntagmorgen 349 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.