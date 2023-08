Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Erfurt

Erfurt. Zwei Personen verletzten sich bei einem Verkehrsunfall in Erfurt schwer. Ein Mopedfahrer kollidierte mit einer Autofahrerin.

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Samstag in Erfurt zwei Menschen schwer verletzt. Ein 35-jähriger Mopedfahrer wollte die Käthe-Kollwitz-Straße in Richtung Blosenburgstraße überqueren. Dabei missachtete der Mann laut Angaben der Polizei die Vorfahrt einer 26-jährigen Audi-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Der Unfallverursacher sowie der 30-jährige Beifahrer der Audi-Fahrerin wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die Audi-Fahrerin erlitt nur leichte Verletzungen, welche aber ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro. Die betreffende Kreuzung musste für die Zeit der Unfallaufnahme etwa zwei Stunden lang vollgesperrt werden.

