Zwei Verletzte bei Arbeitsunfall in Erfurt

Erfurt. Der Unfall ereignete sich auf einem Firmengelände in der Schwerborner Straße. Einer der Männer musste ins Krankenhaus.

Bei einem Arbeitsunfall wurden am Mittwochmorgen auf einem Firmengelände in der Schwerborner Straße zwei Männer verletzt. Die Feuerwehr, das Landesamt für Verbraucherschutz sowie die Kriminalpolizei kamen daraufhin vor Ort zum Einsatz. Zwei Arbeiter im Alter von 35 und 66 Jahren hatten auf einer Plattform gearbeitet, als der ältere der beiden versehentlich über ein Bedienteil einen Kran in Bewegung setzte. Dadurch rutschte die Plattform von mehreren Stützen. Der 35-Jährige sprang auf den Boden und verletzte sich dabei leicht. Der 66-Jährige erlitt durch seinen Sturz schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.