Zwei Verletzte bei Unfall auf A71

Erfurt. Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der A71 in der Nähe von Erfurt verletzt worden.

Am Freitagabend kam es auf der A71 zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Gispersleben und Erfurt-Bindersleben zu einem Verkehrsunfall. Nach den uns vorliegenden Informationen war hier ein Transporter in Richtung Schweinfurt unterwegs. Kurz vor Bindersleben wechselte der Fahrer die Spur. Ein dahinter in seinem Auto fahrendender Mann bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte von hinten auf den Transporter. Hierbei verletzten sich beide Fahrer.

Die A71 musste aufgrund von Bergungs- und Rettungsarbeiten gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von rund zwei Kilometern Länge. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.