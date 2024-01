Zweijährige allein in Erfurt unterwegs

Ausreißerin läuft Polizei in die Arme

Erfurt In Erfurt wird eine Polizeistreife auf ein kleines Mädchen aufmerksam, was alleine die Stadt erkundet. Die Beamten sorgen für eine schnelle Familienzusammenführung.

In Erfurt wollte eine Zweijährige am Mittwochnachmittag die Stadt alleine erkunden. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, hatte sich das Mädchen zu Hause angezogen und war aus der Wohnung geschlichen, ohne das es die Eltern bemerkten. Eine Polizeistreife war auf der Straße zufällig auf das kleine Mädchen aufmerksam geworden.

Schnell fand man heraus, wo die Kleine hingehörte. Ihre besorgte Mutter hatte zwischenzeitlich den Notruf gewählt. Die Beamten brachten das Mädchen nach Hause, wo die Mutter ihre kleine Ausreißerin erleichtert in Empfang nahm.

