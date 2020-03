Sars-CoV-2-Infektion - In der Polyklinik in der Erfurter Melchendorfer Straße wird bei Verdachtsfällen eine Abstrichprobe durch Pfleger Alexander durchgeführt

Zweiter Corona-Fall in Erfurt bestätigt

In Erfurt hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf zwei erhöht. Wie Stadtsprecher Daniel Baumbach bestätigte, handelt es sich um einen Erfurter Familienvater, der mit Frau und Kind einen Urlaub in einem Corona-Schwerpunktgebiet verbracht hatte.

Alle drei hatten direkt nach dem Urlaub einen Corona-Test durchführen lassen und haben sich laut Baumbach seit ihrer Rückkehr zu Hause aufgehalten. Der Test verlief beim Vater positiv, bei Frau und Kind negativ. Wegen des vorbildlichen Verhaltens der Familie rechnet die Stadtverwaltung nicht damit, dass weitere Personen in Erfurt infiziert worden sein könnten.

Die Familie hält sich nun weiterhin in häuslicher Isolation auf und wird von Nachbarn versorgt. Allen drei Familienmitgliedern gehe es gut, sagt Daniel Baumbach.

Vier Personen isoliert

Am Mittwochabend befanden sich in Erfurt vier Personen in häuslicher Isolation. Das teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Darunter sind die drei aus einem Urlaub zurückgekehrten Familienmitglieder.

Verbot ab 500 Teilnehmer

Mit einer verschärften Regelung für Veranstaltungen kommt das öffentliche Leben in Erfurt noch stärker zum Erliegen: Analog zur Nachbarstadt Weimar verfügt Erfurt, dass bereits Veranstaltungen von mehr als 500 Personen untersagt werden.

Seniorenclubs schließen

Auf die besondere Gefährdungslage für ältere Menschen durch das Corona-Virus reagiert die Stadt mit einer Schließung der städtischen Seniorenclubs.

Evag mit Pandemieplänen

Die Evag ist auf eine mögliche Verschlechterung der Corona-Lage in Erfurt vorbereitet. „Die Evag ist Teil des zentralen Krisen- und Notfallmanagements der Stadtwerke“, sagt Stadtwerke-Sprecher Henry Köhlert. „Pandemiepläne können bei entsprechender Gefährdungslage jederzeit aktiviert werden.“ Aktuell gelte der Normalbetrieb. Dazu gehöre auch, dass Busse und Straßenbahnen täglich innen und außen gereinigt und die Haltestangen desinfiziert würden. Zugleich sei die Evag vorbereitet, bei einer Zunahme von Corona-Fällen in Erfurt die Fahrzeuge zusätzlich zu desinfizieren und andere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. „Die Evag und die gesamten Stadtwerke haben einen großen Anteil am öffentlichen Leben“, meint Köhlert. Oberste Intention der Stadtwerke und ihrer Töchter sei es, die gewohnten Dienstleistungen weiterhin anzubieten.

Ansteckungsweg weiter unklar

Zu den bisherigen Fällen und Verdachtsfällen gibt es laut Stadtverwaltung keine Neuigkeiten. Der infizierten Frau gehe es gut. Sie sei in stationärer Behandlung. Nach wie vor lasse sich aber nicht nachvollziehen, wo sie sich angesteckt hat.

Keine Desinfektion erfolgt

An der Gemeinschaftsschule 4 gebe es aus Sicht des Gesundheitsamtes keine „begründeten Verdachtsfälle“. Auch der am Freitag getestete Schüler und seine Mutter, die sich beide in Quarantäne begaben, würden nicht als „begründeter Verdacht“ eingestuft. Von weiteren getesteten Schülern, wie von der Schule berichtet, wisse die Stadtverwaltung nichts. Die Stadt sieht keine Notwendigkeit für spezielle Maßnahmen an der Schule, überlässt die Entscheidung aber der Schulleitung und dem Schulamt. Die Info, die Schule sei desinfiziert worden, sei auf ein Missverständnis in der Verwaltung zurückzuführen – die Schule wurde nicht desinfiziert. .