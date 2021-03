Zwischen Erzengel Gabriel und Otto Knöpfer

Erfurt. Kulturelle Einblicke: Angermuseum in Erfurt birgt Schätze deutscher Malerei und Zeitzeugnisse des Mittelalters in Thüringen

Bei einem Museum, das 1886 gegründet wurde, sammeln sich einige Schätze an. So gibt es im um die 200 Quadratmeter großen Keller des Erfurter Angermuseums viele Gemälde, Skulpturen und Grafiken, die nicht in den Räumen in den oberen Geschossen des Hauses am Anger präsentiert werden: „Wir können nur ein Zehntel unserer Bilder ausstellen. Es sind um die 1000 Bilder im Depot und ungefähr 130 Gemälde zeigen wir in der Dauerausstellung. Das ist ein guter Schnitt, auch wenn es natürlich schade ist, aus Platzgründen nicht alles präsentieren zu können“, sagt Kurator Thomas von Taschitzki.