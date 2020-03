Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwischen Mittelalter und Gegenwart

Hulda Hohlbein lautet der Name des ersten Kindes auf der ersten Seite des Erfurter Geburtenregisters von 1874. Geburtshelferin Henriette Forelle ließ das freudige Ereignis damals eintragen. Sie avancierte damit zur „Lieblingshebamme“ von Antje Bauer. Wohl weniger des wohlklingenden Namens wegen, sondern weil damit die Geburtsstunde des ersten staatlichen Personenstandsbuches in Erfurt schlug, das im Stadtarchiv verwahrt wird.

Die Leiterin des Hauses in der Gotthardstraße schlug behutsam jene Seite auf. Ebenso behutsam blätterte sie im Steuerbuch aus dem Jahre 1656 vor den Augen jener Besucher, die sich am Sonnabend anlässlich des bundesweiten Tages der Archive einfanden, an dem sich die hiesige Einrichtung zum zehnten Male beteiligte. Zur ersten Führung durch das Magazin des Stadtarchivs begrüßte Antje Bauer an die 30 Neugierige, die sich vom Tag der offenen Tür unter dem Motto „Kommunikation“ angesprochen fühlten.

Die Türen des Hauses in der Gotthardstraße seien eigentlich so gut wie immer offen, denn der Lesesaal könne an vier Tagen in der Woche genutzt werden, so die Leiterin des Stadtarchivs. Dank der Digitalisierung könnten Interessenten 24 Stunden lang per Mail Anfragen an die Mitarbeiter richten oder nach Archivalien im Netz recherchieren. Vor allem die Erfurter Adressbücher erfreuten sich großer Nachfrage. Im Zuge der Digitalisierung seien zwar die Besucherzahlen zu den Sprechtagen etwas zurückgegangen. Dafür schnellten die Zugriffe im Netz in die Höhe, vermerkte Antje Bauer. Allein im Vorjahr seien 30 000 Zugriffe registriert worden.

Fragen der Besucher bezogen sich dabei auf die Sicherheit der digitalen Medien und deren „Haltbarkeit“. Im Zusammenhang mit den Personenstandbüchern unternahmen die Gäste dabei einen Zeitsprung zwischen Mittelalter und Gegenwart. Dabei ergänzte die Historikerin und Archivwissenschaftlerin, dass diese Bücher seit 2007, nach einer bestimmten Frist, nicht mehr in den Standesämtern gelagert werden, sondern im Stadtarchiv. Etwa die Geburtsbücher, zurückreichend bis 1908, Dokumente zur Eheschließung bis 1939 und Sterberegister bis 1979.

Zu den ältesten Dokumenten zählte eine Urkunde aus dem Jahr 1473 über das kaiserliche Marktrecht, die Antje Bauer bereitgelegt hatte. Auf dem Pergament ist die generelle Handelserlaubnis verbrieft.

Nebenbei merkte Antje Bauer an, dass in dieser Tradition der seit 1331 abgehaltene Martinimarkt als ältester Erfurter Markt stehe.