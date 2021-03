Keramikerin Kirsten Kober arbeitet jeden Wochentag in ihrer Werkstatt.

Erfurt. Keramiker: „Der Branche geht es nicht nur nicht gut, sondern manche sind am Ende“.

Zwischen Tradition und Moderne beim Tag der Töpferei in Erfurt

Am Wochenende fand deutschlandweit der Tag der offenen Töpferei statt. Je nach Bundesland und Inzidenz konnten die Werkstätten besucht werden – oder eben nicht. In Thüringen gab es eine Minimalversion, an der sich nur ein Teil der Töpfer beteiligte.