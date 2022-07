14-Jähriger in Gera vermisst – Polizei schließt Gefahr nicht aus

Gera. In Gera wird nach einem 14 Jahre alten Vermissten gesucht. Er könnte sich in Gefahr befinden.

Seit den Dienstagabend wird der 14-jährige Ilias El Aref in Gera vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ er nach bisherigen Erkenntnissen gegen 19.30 Uhr die elterliche Wohnung in der Otto-Worms-Straße in unbekannte Richtung. Seitdem ist Ilias verschwunden. Er kann wie folgt beschrieben werden:

Der 14-Jährige ist circa 1,65 m groß, hat eine schlanke Statur und wiegt etwa 55 Kilogramm. Er hat schwarze Haare. Bekleidet ist er vermutlich mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen kurzen Hose und schwarzen Schuhen. Er trägt eine schwarze Brille. Ein von der Polizei veröffentlichtes Foto des Gesuchten, sehen Sie hier.

Die Polizei wies darauf hin, dass nach den vorliegenden Erkenntnissen eine Gefahr für Leib oder Leben des Vermissten nicht ausgeschlossen werden könne. Hinweise zum Aufenthalt des 14-Jährigen nimmt die Kriminalpolizei Gera (Tel.: 0365/8234-1465) und jede andere Polizeidienststelle entgegen.