15-jährige Mopedfahrerin bei Kollision mit Müllfahrzeug verletzt

Kraftsdorf. Bei einem Zusammenstoß mit einem Müllfahrzeug ist eine junge Mopedfahrerin nahe Gera verletzt worden. Die 15-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitagmorgen ist eine 15-Jährige bei einem Unfall in Mühlsdorf (Landkreis Greiz) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 7.35 Uhr mit ihrem Moped in Richtung Töppeln unterwegs, als ihr an einer Engstelle neben der Kirche ein Müllfahrzeug entgegen kam. Aufgrund der geringen Straßenbreite und nicht angepasster Geschwindigkeit kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Die 15-Jährige stürzte mit ihrem Moped, verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

