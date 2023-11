Erst Gegenseitig ausgebremst, dann auf die Motorhaube genommen: Handfester Streit zwischen Autofahrern in Gera

Gera. In Gera haben sich zwei Autofahrer wilde Szenen geliefert. Am Ende gab es Anzeigen für beide.

Bereits am Freitag kam es in Gera zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Wie die Polizei am Sonntag informierte, seien die zwei Männer zunächst mit ihren Autos von Bad Köstritz nach Gera unterwegs gewesen und hätten sich mehrfach gegenseitig ausgebremst. Die Manöver endeten schließlich im Stadtteil Rubitz. Der 42-Jähriger sei dann auf seinen 37-Jährigen Kontrahenten zugefahren und nahm diesen einige Meter auf der Motorhaube mit.

Der 37-Jährige sei unverletzt geblieben, revanchierte sich aber im Anschluss mit Faustschlägen und verletzte seinen Gegner leicht. Die Polizei konnte die Streithähne zur Räson bringen und leiteten Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie wechselseitiger Körperverletzung ein.

