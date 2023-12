Gefahr für Leib und Leben: 16-Jährige aus Gera vermisst

Gera Seit einer Woche wird in Gera ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Die Polizei startete eine Öffentlichkeitsfahndung.

Seit dem 20. Dezember wird die 16-jährige Alina-Chayenne Weißenborn aus Gera vermisst. Wie die Polizei am Freitag informierte, befand sie sich zuletzt in der Wohnung ihres Vaters in Gera. Seither sei sie verschwunden. Nach vorliegenden Erkenntnissen der Polizei könne eine Gefahr für Leib oder Leben des Mädchens nicht ausgeschlossen werden.

Personenbeschreibung:

- schlank,

- ca. 170 cm groß,

- lange braune Haare.

Bekleidung:

- trägt eine schwarze Lederleggins,

- dunkles Stoffponcho,

- weiße Turnschuhen (Nike).

Ein Foto der Vermissten hat die Polizei hier veröffentlicht.

Sollten Sie die Vermisste antreffen bzw. Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können, so informieren Sie bitte umgehend die Kriminalpolizei Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465 oder jede andere Polizeidienststelle.

